Москва, , 16:26 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Курейши провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом 21 августа сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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«Акцент (дипломатов — прим. ИА REGNUM) в беседе сделан на ситуации в Афганистане после прихода к власти движения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — говорится в сообщении. — Министры подчеркнули необходимость оказания содействия, в том числе в рамках расширенной «тройки», в налаживании инклюзивного межафганского диалога».

Кроме того, Лавров и Курейши также обсудили отдельные «актуальные вопросы развития российско-пакистанских отношений».

Отмечается, что телефонный разговор глав МИД России и Пакистана состоялся по инициативе пакистанской стороны.

Как передавало ИА REGNUM, 20 августа российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил журналистам, что «исключительно своими международными обязательствами по международному гуманитарному праву» руководствуется Москва в вопросе, касающемся размещения в РФ беженцев из Афганистана.

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