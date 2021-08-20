Кабул, , 18:06 — REGNUM За последние 24 часа из Кабула было эвакуировано 5 700 человек на борту 16 самолетов C-17 ВВС, сообщает 20 августа Fox News со ссылкой на Пентагон.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

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Каждый рейс вывез примерно 356 человек рейс, что чуть больше максимальной вместимости самолетов. Цифра значительно превышает вчерашние показатели, когда рейсы отправлялись почти полупустыми. Всего американские военные с 14 августа эвакуировали из Афганистана, контроль над территорией которого установило радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), около 12 700 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, около входов в международный аэропорт Кабула собралась толпа, сравнимая по количеству людей с толпой на стадионе.