Артур Савин, 23 августа 2021, 18:59 — REGNUM Заявление российского посла в Кабуле Дмитрия Жирнова о том, что террористическое движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попросило Москву содействовать в налаживании политического диалога с повстанцами в Панджшерском ущелье, вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 23 августа в социальной сети «ВКонтакте».
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«Я что-то не понял. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — террористическая организация, запрещённая в России, попросила Российскую Федерацию убедить повстанцев принять власть террористов? Это же уму непостижимо!» — пишет Владислав О.
Многие пользователи пришли к выводу, что обращение афганских террористов к Российской Федерации в сложившихся условиях было вполне ожидаемым. Тем не менее Кремль не должен содействовать радикальным организациям на территории Афганистана.
«Ну вот, началось. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попросили Россию утихомирить оппозицию из Панджшерского ущелья. А ещё что вам дать? Разбирайтесь со своими проблемами сами! Вы у нас под запретом! И власть наша, на мой взгляд, не имеет морального права сотрудничать с террористическим движением!» — поделился своим мнением Коля Н.
Некоторые комментаторы отмечают, что доверять афганским боевикам нельзя. Они не ответят миром на жест помощи со стороны России, убеждены граждане.
«Талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нельзя верить. Война 2001 года была выиграна Северным Союзом при поддержке США против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После этого таджики хотели устроить резню талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле, а США им не разрешили. И теперь они посиделками не договорятся, потому что слишком много крови пролили», — считает Mikhail M.
Часть людей считает, что новым властям Афганистана следует серьёзно задуматься о том, чтобы самостоятельно решать свои проблемы.
«Вот пусть создают лагеря беженцев под знаком «Красный Крест» на своей территории и заботятся о своих афганских соплеменниках, обеспечивают их кормом, водой, одеждой, медикаментами, а не дают разбегаться по другим странам и паразитировать там», — указывает Ирина Ф.
Ряд пользователей указывает на то, что в Афганистане, судя по всему, близится новое кровопролитное противостояние, которое России явно не на руку.
«Очевидно, что начались политические игрища накануне полноценной гражданской войны в Афганистане. России нельзя туда влезать ни в коем случае!» — пишет Александр Б.
Нашлись и те, кто убеждены, что Америка непременно воспользуется ситуацией в Афганистане, чтобы устроить Россию далеко не сладкую жизнь.
«Этот «сосед» очень опасен для России. США из кожи будут лезть, чтобы через террористов пролезть в Российскую Федерацию и начать в ней мутить воду», — написал Михаил С.
Напомним, 23 августа российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live», что террористическое движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попросило Москву содействовать в налаживании политического диалога с повстанцами в Панджшерском ущелье.