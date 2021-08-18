Вашингтон, 18 августа 2021, 17:58 — REGNUM Демократы проведут слушания по поводу вывода войск США из Афганистана, будучи недовольными исходом операции, сообщает 18 августа CNN.
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Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что слушания в Комитете по иностранным делам состоятся в начале следующей недели.
Для дачи показаний приглашены госсекретарь США Энтни Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.
Демократы в Сенате пообещали задавать жесткие вопросы о выводе войск США.
Отметим, что стремление провести слушания отражает разочарование и гнев, которые испытывают демократы после того, как падение Афганистана выявило неумение администрации Белого дома быстро реагировать в кризисной ситуации.
Как сообщало ИА REGNUM, приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снизил рейтинг одобрения главы Белого домаДжо Байденадо 46%.