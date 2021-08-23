Стокгольм, , 12:38 — REGNUM По состоянию на 23 августа усилиями властей Швеции из захваченного боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганистана были эвакуированы более 170 человек. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава МИД Швеции Анн Линде, передает новостная служба SVT Nyheter.

Анн Линде Wto.org

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«Еще предстоит очень много работы по эвакуации. Хочу поблагодарить вас за все прилагаемые усилия, наши сотрудники работают в сложных условиях», — подчеркнула министр.

«Страны, находящиеся в этом регионе, особенно Грузия и Пакистан, вносят свой вклад в создание центров для эвакуированных. Я лично переговорила с некоторыми из моих коллег-министров иностранных дел в других странах. Спасибо за вашу помощь. Давление в районе аэропорта (международного аэропорта в Кабуле — прим. ИА REGNUM) очень велико, президент США Джо Байден заявил, что эвакуация будет завершена чуть более чем через неделю», — заявила Линде.