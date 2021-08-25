Оттава, , 02:30 — REGNUM Канадские военнослужащие могут остаться в Афганистане после 31 августа, когда должен завершиться согласованный срок вывода из республики иностранных войск. Об этом заявил глава правительства Канады Джастин Трюдо 24 августа в ходе виртуальной встречи стран Группы семи (G7).

Джастин Трюдо Steve Jurvetson

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По словам премьер-министра, Оттава готова пойти на такой шаг, если ситуация позволит.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа министерство обороны Канады объявило о том, что канадские военные спецподразделения в настоящее время осуществляют боевое дежурство за «стенами» аэропорта афганской столицы Кабула.

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