Киев, , 13:36 — REGNUM С 8 июня 2021 года украинских военных нет на территории Афганистана. Об этом написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 17 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Миротворец Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Миротворческий персонал, который выполнял задание в Афганистане в рамках операции НАТО, по состоянию на 8 июня вернулся на Украину», — сказано в сообщении.

В свою очередь официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что количество лиц, которые хотят эвакуироваться из Афганистана на Украину, увеличилось до 120 человек.

«Речь идет об украинцах афганского происхождения и лицах, работающих по частным контрактам. Со всеми поддерживается связь», — уточнил он.

Чиновник добавил, что в Кабуле есть украинский самолёт, однако он пока что не может вылететь из-за ситуации в аэропорту.

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Напомним, ранее стало известно о 12 украинских «контрактниках», которые находятся на брошенной военной базе США в Кабуле. В сети интернет появилось видео, на котором слышен характерный говор людей, комментирующих происходящее в городе. Не исключено, что эти выходцы с Украины — представители какой-то частной военной компании (ЧВК).

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