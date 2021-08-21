* «Талибан" — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:11 — REGNUM В ближайшие несколько недель движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившее власть в Афганистане, намерено представить новую систему управления страной. Об этом 20 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя движения.

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Сообщается, что в рядах «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) есть эксперты по правовым, религиозным и внешнеполитическим вопросам. Они сформулируют новую модель государственного управления и представят её. Представитель боевиков пообещал, что новая форма правления будет направлена на защиту интересов всего населения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 августа «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Американское марионеточное правительство пало за несколько дней, практически никто не хотел его защищать, в том числе и сами американцы.

Местные жители сообщают, что боевики уже начали устанавливать свои порядки: вводится шариатский суд, исламская система налогообложения.