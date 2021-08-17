* запрещённая в России организация

Кабул, , 11:54 — REGNUM Ранее захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пригласило женщин принять участие в новом правительстве страны. Об этом 17 августа сообщает телеканал Al Hadath‎ со ссылкой на одного из представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Афганистан

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Кроме того, указывается, что представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уточнил, что также движение не хочет, чтобы женщины были «жертвами».

При этом ранее в движении «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что оно будет уважать права женщин и позволять им учиться и работать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что странам Запада на фоне ситуации в Афганистане гораздо проще было «вернуться к истокам» и объявить Россию угрозой.