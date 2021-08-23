Ташкент, , 11:06 — REGNUM Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), посвященная ситуации в Афганистане, пройдёт при участии президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Об этом сообщает 23 августа пресс-служба узбекистанского МИД.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

Мирзиёев примет участие в саммите в качестве гостя. Такое решение связано с обстановкой в Афганистане.

Кроме того, президент Узбекистана намерен более глубоко ознакомиться с мерами, которые соседи по региону предпринимают в связи с возможными вызовами и угрозами. Внеочередной саммит глав государств ОДКБ пройдёт 23 августа в формате видеоконференции.

Как сообщало ИА REGNUM, Узбекистан ранее входил в ОДКБ, но приостановил своё членство в организации в 2012 году.

Читайте также: МИД Узбекистана: Любые попытки нарушения границы будут жестко пресекаться