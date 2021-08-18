Берлин, , 15:59 — REGNUM Во время визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву, который состоится 20 августа, будут обсуждаться темы Украины и Белоруссии, а также, возможно, Афганистана. Об этом 18 августа заявил на брифинге в Берлине официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Штеффен Зайберт RudolfSimon

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«Речь будет идти точно о крупных международных темах: о конфликте на востоке Украины, для решения которого Россия может сделать больше, чем делает, о Белоруссии», — сказал он.

При этом также Зайберт, в ответ на вопрос о том, будет ли во время визита Меркель проводиться обсуждение ситуации в Афганистане, уточнил: «Из этого я исхожу».

Кроме того, он добавил, что в программу визита Меркель в Москву входит возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа стало известно, что решение о прекращении оказания экономической помощи Афганистану, в котором захватило власть движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), приняли власти Германии.