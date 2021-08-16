Кабул, , 20:23 — REGNUM Об улучшении обстановки в Кабуле при талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рассказал российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире «Эха Москвы».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ResoluteSupportMedia

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Отметив, что, впечатления от первых суток контроля талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) над Афганистаном «хорошие», Жирнов сказал:

«Сейчас в Кабуле ситуация лучше, чем была при [отрёкшемся от власти президенте Афганистана] Ашрафе Гани. То есть при террористах талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лучше, чем при Гани».

Дипломат заявил, что с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нужно провести переговоры о безопасности сотрудников посольства. Пока же они продемонстрировали ясный и деловой подход.

Жирнов «Я не вижу препятствий, чтобы мы не нашли взаимопонимания по всем деталям».

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