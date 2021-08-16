Кабул, 16 августа 2021, 20:23 — REGNUM Об улучшении обстановки в Кабуле при талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рассказал российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире «Эха Москвы».
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Отметив, что, впечатления от первых суток контроля талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) над Афганистаном «хорошие», Жирнов сказал:
Дипломат заявил, что с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нужно провести переговоры о безопасности сотрудников посольства. Пока же они продемонстрировали ясный и деловой подход.
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