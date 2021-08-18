Джелалабад, Афганистан, , 16:16 — REGNUM Три человека стали жертвами стрельбы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Джелалабаде (провинция Нангархар, Афганистан), сообщает 18 августа Reuters.

Карта-флаг Афганистана PavelD

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Гибель людей произошла в ходе протестной акции жителей Джелалабада, которые не согласны с решение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сменить флаг Афганистана. Протестующие просят оставить прежний флаг.

В ходе акции протеста талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыли огонь по митингующим. Также известно, что два сотрудника СМИ были избиты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух погибших в ходе протестов в Джелалабаде.

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