Вашингтон, 19 августа 2021, 12:11 — REGNUM Американская разведка не сообщала Пентагону о быстрой сдаче позиций военными Афганистана при наступлении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом на брифинге заявил председатель комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.
По его словам, американская разведка якобы «ясно указывала на возможность нескольких сценариев». При этом одним из них был прямой захват власти после скорого падения сил безопасности и правительства Афганистана, второй — гражданская война, третий — урегулирование путем переговоров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, уход США из Афганистана было правильным решением. Более того, американский лидер подчеркнул провал афганского правительства в связи с захватом страны талибами (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ).
Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»
Читайте также: Байден берет на себя ответственность за ситуацию в Афганистане — Белый дом