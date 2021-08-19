Вашингтон, , 12:11 — REGNUM Американская разведка не сообщала Пентагону о быстрой сдаче позиций военными Афганистана при наступлении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом на брифинге заявил председатель комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

США в Афганистане Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я могу сказать вам, что, насколько мне известно, нет отчетов, в которых бы прогнозировалось, что [афганские] силы безопасности численностью 300 тыс. человек испарятся за 11 дней с 6 августа по 16 августа с захватом [боевиками] 34 провинций и столицы Кабула», — сказал он на брифинге.

По его словам, американская разведка якобы «ясно указывала на возможность нескольких сценариев». При этом одним из них был прямой захват власти после скорого падения сил безопасности и правительства Афганистана, второй — гражданская война, третий — урегулирование путем переговоров.

«Однако сроки реализации сценария «скорого падения» сильно варьировались и составляли недели, месяцы и даже годы после нашего вывода [войск]», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, уход США из Афганистана было правильным решением. Более того, американский лидер подчеркнул провал афганского правительства в связи с захватом страны талибами (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ).

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