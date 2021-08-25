Лондон, , 07:47 — REGNUM Британия будет продолжать операцию по эвакуации из Афганистана до тех пор, пока позволяет ситуация в области безопасности. Об этом 24 августа говорится в заявлении британского министерства обороны.

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В сообщении говорится, что точная дата завершения эвакуационных рейсов не определена. В минобороны отметили, что с середины августа британские военные эвакуировали из Афганистана 9226 человек.

Среди вывезенных из республики были дипломаты и граждане королевства, а также лица, которые участвуют программе переселения и помощи афганскому населению (Аfghan Relocations and Assistance Policy, ARAP). Кроме того, Британия эвакуировала из республики поданных стран-союзников Лондона.

В ведомстве добавили, что в настоящее время в афганской столице Кабуле находятся более одной тысячи британских военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Guardian со ссылкой на источники в военных кругах Британии распространила информацию о том, что Лондон собирается закончить эвакуацию из Афганистана не позднее 27 августа.

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