17 августа 2021 | Время чтения 5 мин

«Вы не даете визы афганским студентам — вы потеряли нравственность, вы пытаетесь спасти афганских женщин — вы сошли с ума». Британцы обсудили в Twitter разработку правительством специальной программы для беженцев из Афганистана.

Джейн Спай, , 19:26 — REGNUM Великобритания готовит специальную программу для беженцев из Афганистана. Как сообщает Даунинг стрит, основная цель схемы — помочь наиболее уязвимым гражданам, женщинам и девочкам, приехать в Соединенное королевство. В связи с этим министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб ответил на вопросы о новом соглашении в программе BBC Breakfast.

Афганские женщины

«Я разговаривал с министром внутренних дел и премьер-министром об этом вчера. Мы разрабатываем специальное соглашение, мы страна с добрым сердцем, и мы всегда были страной, которая предоставит убежище преследуемым. Я уверен, министр внутренних дел и премьер-министр представят детали в ближайшее время», — сказал Рааб.

Ведущий программы поинтересовался, на сколько человек будет рассчитана программа, потому что десятки, сотни тысяч беженцев захотят приехать в Великобританию.

Министр на вопрос не ответил, сказав лишь, что программа будет предоставлять убежища как обычно, и на данный момент он не может разглашать информацию.

«Самая важная вещь, которую мы можем сделать в истоке, это попытаться предоставить стабильность, чтобы не видеть огромное количество потоков мигрантов», — добавил политик.

Не все пользователи согласились с мнением министра иностранных дел.

«Страна с добрым сердцем? Рааб в коме был в течение последних пяти лет?» — спросил @osborne_neil.

Рынок в Кабуле

Большинство комментаторов считают, что в Великобритании полно проблем у населения, а правительство все приглашает беженцев и заботится о них лучше, чем о своих подданных.

«Сердце нашего правительства слишком доброе, мы не можем помочь своим людям или бывшим военным, тем не менее мы опять принимаем сотни тысяч беженцев и даём им бог знает сколько всего, чтобы сделать их богаче, чем собственный народ», — указал @geast1964.

Многие пользователи отметили, что Соединенное Королевство не такой уж и большой остров, и место на нем заканчивается, домов не хватает на всех.

«Мы, может, и великодушная нация, но еще и маленький остров, где больше нет места для всех и вся без исключений», — написал @dunfo11.

«Это может быть, но мы не можем решить мировые проблемы или даже предоставить жилье своим. Может, кто-то волшебной палочкой машет, чтобы поселить их и разгрузить листы ожидания», — написал @Chrishatch19K.

В комментариях неоднократно спрашивали, где будут размещены все беженцы, учитывая их постоянный неприостанавливаемый поток.

«А куда вы собираетесь их засунуть, плюс десять тысяч нелегалов в этом году и ещё до трех млн из Гонконга? Вы даже своим бывшим военнослужащим и тысячам людей, живущим в муниципальных домах, не можете предоставить место!» — отметил @jwar123.

«Мы — нация с большой душой, но, к сожалению, мы — маленький остров, поэтому где они планируют разместить всех этих людей, учитывая постоянный поток пересекающих канал. И кто за это все платить должен!» — поинтересовался @AndyWood23.

Афганская девочка

Часть несогласных с позицией министра в качестве аргумента приводят Brexit, который показал всё «великодушие» Британии.

«Brexit показал, что мы не великодушная нация. Если он что-то показал, так это то, что мы маленькие изоляционисты, ещё и немного фанатичные. К тому же война в Афганистане была полностью бесполезным проявлением, и Великобритания сделала жизни хуже, а не лучше», — считает @DanielSaan.

«То есть вы считаете, что им надо было остаться там? И, скорее всего, умереть?» — спросил всех несогласных @Darren_James.

Ряд пользователей считает, что правительство организовывает программу не потому, что это морально правильно и таки образом они помогут людям, а потому что их критиковали остальные страны за то, что они «бежали из Афганистана и бросили его».

«Мы устроим афганских беженцев, или по крайней мере тех, кто работал на нас, но не потому, что это правильно, а потому, что мы великодушная нация, которая всегда на стороне угнетаемых. Нет, мы делаем это только потому, что другие нации пристыдили нас, чтобы мы это сделали», — прокомментировал @ancientrockgod.

Некоторые комментаторы боятся реализации программы и считают, что сначала правительство должно удостоверить своих подданных, что безопасность страны не пострадает.

«Нация — это люди. Мы не можем проголосовать за это? С хорошим правительственным планом, который гарантирует, что наша национальная безопасность не будет в опасности», — предложила @BELLABL79396148.

Часть комментаторов написала, что британцы никуда не торопятся с реализацией программы, поэтому на них не стоит рассчитывать.

«Рассматривают? Пожалуйста, расскажите им, что вы решили… будто это не так. Уж и срочно», — поторопил правительство @CarrollJackie99.

«Если бы я был афганцем, я бы сейчас пробирался к безопасности, не рассчитывая на это правительство», — отметил @todpheasant.

Афганистан

Пользователи вспомнили, что министр внутренних дел Прити Пател негативно относится к мигрантам, она обещала сделать переправу через Ла-Манш «нежизнеспособной». В связи с этим у них возник вопрос, она поменяла свое мнение или она не знает о плане?

«А Прити Пател знает, что мы великодушная нация?» — поинтересовался @CowboysH8Tories.

«Я так думаю, он не говорил с Прити перед этим? Слухи о том, что она отправит медведя Паддингтона обратно в Перу на следующем самолете, правда?» — прокомментировал @squarecircles2.

Напомним, Великобритания приостановила выдачу виз студентам из Афганистана, которые в сентябре должны были начать учебу в университетах королевства.

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