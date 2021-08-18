* талибов — запрещённая в России организация

Киев, , 07:29 — REGNUM Украине нужно изучить тактику радикального движения «Талибан"* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и использовать полученный опыт в вооруженном конфликте с Россией, заявил советник украинского экс-президента Петра Порошенко, дипломат Константин Елисеев. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба партии «Европейская солидарность».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, боевики добились быстрой победы над более оснащенной армией Афганистана численностью 300 тысяч военных. Елисеев считает, что украинское руководство должно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Дипломат пояснил, что Киеву требуется провести анализ ситуации в Афганистане с точки зрения политической и экономической безопасности своего государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа заместитель украинского министра иностранных дел Евгений Енин выразил мнение о том, что Россия якобы может использовать против Украины процессы, происходящие в Афганистане.

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