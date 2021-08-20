Киев, , 05:50 — REGNUM Неудача американцев в борьбе за «новый Афганистан» может охладить США в похожей борьбе за «новую Украину», что недопустимо в условиях противостояния с Россией, написал 19 августа бывший глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По мнению бывшего чиновника, Украина уже достигла успехов в борьбе с Россией, но их не удастся закрепить, если США ослабят свои усилия на фронте демократических преобразований.

«Неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину. А нам общий успех с США необходим — только с ними можно остановить Россию», — объяснил Климкин.

Напомним, после неудачной военной кампании в Афганистане США приняли решение о выводе войск. Всего за 11 дней страну захвали боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В Вашингтоне, в свою очередь, заявили о намерении договориться с террористами о возможности для гражданских безопасно покинуть страну до конца августа.