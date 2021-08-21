Брюссель, 21 августа 2021, 16:14 — REGNUM Европейский союз поддерживает необходимые для спасения жизней людей технические контакты с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако само движение признавать не намерен. Об этом 21 августа заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналистам верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что диалог с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) придётся вести ЕС, поскольку они победили в войне в Афганистане.
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