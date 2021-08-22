Мадрид, , 10:19 — REGNUM Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Шарль Мишель, а также председатель правительства Испании Педро Санчес посетили временный лагерь беженцев из Афганистана, который находится на авиабазе Торрехон-де-Ардос в Мадриде. Об этом 21 августа сообщило ИА «Красная Весна».

Беженцы Zpravy.tiscali.cz

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Отмечается, что, как передает EFE, в этом визите названных руководителей ЕС и Испании сопровождали Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес и испанский министр инклюзии, социального обеспечения и миграции Хосе Луис Эскрива.

Также известно, что указанный лагерь был развернут Чрезвычайным военным подразделением (UME) и является портом прибытия жителей Афганистана, которых эвакуируют из Кабула. В данный момент в нем находится около 200 афганцев, при общей вместимости до тысячи человек. Как предполагается, беженцы будут находиться в лагере до 72 часов, перед тем как их переведут в приюты.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане.