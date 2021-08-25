Будапешт, , 14:43 — REGNUM Афганистан, власть в котором перешла к радикалам, может снова превратиться в инкубатор международного терроризма. Этого нельзя допустить, заявил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг 25 августа на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Будапеште.

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«Международное сообщество должно сделать всё возможное для того, чтобы не допустить, чтобы Афганистан снова стал инкубатором международного терроризма», — подчеркнул Шалленберг.

По его словам, афганская проблема сейчас — самый острый вопрос международной повестки дня. Нужно не допустить огромной волны миграции из этой страны, жителям Афганистана следует оказывать помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила также, что мировое сообщество не ожидало быстрой сдачи Афганистана радикальной группировке «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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