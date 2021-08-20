Варшава, , 13:12 — REGNUM 20 августа глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщил в интервью для Polskie Radio, что в настоящее время в Кабуле еще порядка 100 человек ожидает самолет, чтобы улететь в Польшу.

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«В общей сложности мы уже эвакуировали в Польшу более 130 человек, в аэропорту Кабула еще один самолет ожидает около 100 человек. Сегодня ночью они должны прилететь в Варшаву», — сказал Дворчик.

По словам чиновника, вечером 19 августа в Варшаве приземлился уже третий самолет, прибывший из аэропорта в Кабуле. 20 августа туда прилетит уже четвертый, который заберет оставшихся ожидающих эвакуации. Среди оставшихся, по его словам, нет польских граждан.

Михал Дворчик подчеркнул, что все прибывшие из Афганистана в Польшу пройдут карантин в специально подготовленных для этого местах. «Кроме того, эвакуированные афганцы получат от польского государства индивидуальную материальную помощь, в зависимости от их материального положения», — заключил он.