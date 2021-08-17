Вашингтон, 17 августа 2021, 22:46 — REGNUM Санкции могут быть использованы в отношении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы вынудить их выполнять договорённости с Вашингтоном, сообщил 17 августа журналистам помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
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Отметив, что не намерен раскрывать планы американского руководства насчёт воздействия на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Салливан сказал:
Он добавил, что Вашингтон ещё не определился с тем, как вести диалог с нынешними фактическими властями в Афганистане. Помощник Джо Байдена отметил, что Вашингтону приходится поддерживать отношения и с такими странами, где практически нет правительства.
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