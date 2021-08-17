Вашингтон, , 11:07 — REGNUM Россия и Китай рассчитывали на то, что США оставят свои войска в Афганистане и продолжат тратить деньги на попытки стабилизировать ситуацию в этой стране, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наши истинные стратегические соперники — Китай и Россия — ничего бы не хотели больше, чем новые вливания со стороны США миллионов долларов и ресурсов в бесконечных попытках стабилизировать Афганистан», — заявил Байден в своем обращении к нации.

Глава Белого дома также раскритиковал бегство бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани из республики и отказ афганских войск от попыток должным образом защитить свою страну.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден объяснил, почему он принял решение о выводе американских войск из Афганистана.

«Американские военные не будут и не должны воевать в войнах, в которых не воюют сами афганцы», — сказал он.

Глава Белого дома добавил, что за несколько десятков лет политической карьеры он понял, что «никогда нет хорошего времени для вывода войск».