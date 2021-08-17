Москва, , 10:06 — REGNUM Заявления властей Соединенных Штатов о выполнении ими поставленных задач в Афганистане прокомментировала 17 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Как напомнила официальный представитель российского МИД, Международные силы содействия безопасности — войсковой контингент, действовавший на территории Афганистана — был создан в 2000 году.

«В резолюции 1386 СБ ООН четко сказано, что целью Международных сил содействия безопасности является оказание помощи афганскому временному органу в обеспечении безопасности в Кабуле и прилегающих к нему районах, с тем чтобы афганский временный орган, а также персонал Организации Объединенных Наций могли действовать в условиях безопасности», — отметила Захарова.

Также она уточнила, что в 2003 году миссию расширили за пределы Кабула, а в 2006 году международные силы стали обеспечивать безопасность на всей территории страны.

«Целью увеличения контингента в Афганистане было сдержать активность боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), дав афганцам время взять в свои руки контроль над страной. Теперь вы сами можете сделать вывод, выполнены цели или нет», — заключается в сообщении Захаровой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Соединенные Штаты не считают себя ответственными за хаос в аэропорту Кабула, который возник накануне из-за вхождения в афганскую столицу боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).