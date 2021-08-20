20 августа 2021 | Время чтения 5 мин

Джозеф Тёрнер, , 00:25 — REGNUM Министерство обороны США 18 августа обратилось к своим ветеранам, подчеркнув, что «служба никогда не проходит даром», и порекомендовало им прибегнуть к психиатрической помощи на фоне печального окончания войны в Афганистане.

Военно-транспортный самолёт ВВС США на афганском аэродроме U.S. National Archives

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«Знайте, что происходящее сейчас (в Афганистане) не преуменьшает и не отрицает опыт всех, кто служил за рубежом, — говорится в заявлении. — Делайте то, что кажется вам правильным. Не существует единого способа думать, чувствовать или действовать. Главное — воспользоваться многочисленными ресурсами психиатрической помощи, которые доступны для вас».

Два высокопоставленных командира Корпуса морской пехоты США также обратились к ветеранам, поднимая вопрос, «стоила ли того их жертва в Афганистане».«Мы оба считаем, без сомнений, что ваша служба была значимой, мощной и важной, — говорится в их заявлении. — Вы ответили на призыв служить, с гордостью продолжая нести факел многих поколений морских пехотинцев». «Стоило ли оно того? Да. Больно ли нам до сих пор? Да», — продолжили командиры.

Отметим, что после неудачного вывода американских войск из Афганистана, Белый дом, Пентагон и спецслужбы начали переводить стрелки друг на друга, пытаясь снять с себя вину за последствия.

Глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в среду, 18 августа, обвинил в провале спецслужбы, заявив, что они не предупредили о том, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может так быстро захватить страну.

Марк Милли U.S. Army

Комментарии Милли стали ответом на статьи New York Times и NBC News, в которых говорится, что спецслужбы якобы заранее предупреждали Белый дом и Пентагон о том, что Афганистан может быстро пасть после вывода американских войск.

В свою очередь президент США Джо Байден начал упрекать договор о перемирии, подписанный экс-президентом Дональдом Трампом, пытаясь доказать, что вину за хаос на ближнем востоке стоит возложить именно на Трампа.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили данную новость под соответствующей статьей Fox News.

Джозеф Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я инвалид, ветеран войны в Афганистане. Я никогда не рассказывал о том, что делало наше подразделение, и о братьях, которых мы потеряли, находясь на театре военных действий. Мне больно за тех, кого я люблю, но кто так и не вернулся домой. Они — мои герои. Я просто не могу осознать тот факт, что наше руководство не приняло во внимание реальную обстановку в Афганистане. Надпись на стене была видна еще месяц назад. Начальство изображает вину, а американцы, военнослужащие и их семьи гадают, кто их прикроет. Семьям и ветеранскому сообществу, потерявшим близких и боевых товарищей, мои искренние соболезнования. Благослови вас Бог», — пишет sapper78.

«Тот факт, что наши ветераны спрашивают себя «для чего всё это было?» и чувствуют себя безнадежными, заставляет меня очень злиться. Если кто-то из вас читает это… Спасибо вам, мы любим и ценим вас», — отмечает ForFoxSake…

«Я ветеран Вьетнама, и с этого момента я никогда никому не посоветую идти в армию. Мы вступаем в армию, потому что думаем, что можем что-то изменить. Но факт в том, что политическое руководство может предать вас в любой момент, и вас и наших союзников бросят под автобус те, у кого нет ни малейшего понятия о лояльности или доверии. Помните старую поговорку: «Что, если бы началась война, а никто не пришел?» В следующий раз всех нас, кто верил, там не будет», — надеется Jaybobtay.

«В прошлом году я говорил с тремя своими внуками, которые еще учатся в школе, о том, чтобы пойти в армию. Вчера вечером мы пошли поесть, и двое старших спросили меня: «Дедушка, что ты думаешь о том, чтобы мы записались?» Мой ответ был — АБСОЛЮТНО НЕТ. Весь мой род служил, чтобы защищать эту страну своими жизнями от ВНЕШНИХ/ВНУТРЕННИХ ВРАГОВ. По моему личному мнению, внутренний враг уже здесь, и он называется АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙДЕНА», — комментирует forthegrandkids.

«Не соглашусь с вами. За страну стоит бороться, даже если у нас токсичное руководство», — считает TacticalDave.

Афганистан U.S. Army

«Мои коллеги-демократы говорили, что всё станет лучше с приходом Байдена. Они плакали от радости. Более мягкий, более добрый президент! С моей точки зрения, наша страна действительно выглядит так, будто с каждым днем становится всё хуже. При Байдене она больше похожа на Армагеддон, чем на землю обетованную», — указывает Finbarf.

«Просто еще один конфликт в длинном списке, из которого США выходят после того, как политики и оборонные подрядчики нажили деньги. Родители, учите своих детей, что армия — это не вариант. Как ветеран в третьем поколении, я провел этот разговор со своими детьми и чувствую себя намного лучше в плане их безопасности», — рассказывает confusedmoreeveryday.

«Оба моих родителя были военными, и я отношусь к ним с глубочайшим уважением. Но учитывая нынешнюю ситуацию и то, как сейчас ведутся боевые действия, боюсь, я должен согласиться с вами. Политика и военное дело никогда хорошо не сочетаются», — отвечает conservativevoter427.

«Кто-то спросил меня, есть ли у меня планы на осень, и мне понадобилось мгновение, чтобы понять, что они имели в виду «осень», а не крах цивилизации», — пишет ForFoxSake!!! Отметим, что данный комментарий обретает смысл, если понять игру английских слов. В английском языке слово «осень» и слово «падение» (крах цивилизации) звучат одинаково: «fall».

Афганистан U.S. Navy

»Не уверен, что психологи действительно могут что-то сделать, если ветераны уже видели фотографии эвакуации. Нельзя просто стереть факты», — считает HyperZ.

«Нельзя развидеть некоторые вещи», — отвечает h8dems.

«Им нужны те же льготы, что и беженцам. Бесплатное жилье, лучшее медицинское обслуживание, бесплатная еда… знаете… может, сначала дадим это ветеранам? Они отдали свои жизни…» — подчеркивает almighty-already.

Напомним, что Соединенные Штаты тратили на Афганистан по $300 млн ежедневно на протяжении последних 20 лет. Об этом заявил 19 августа верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на внеплановом заседании комитетов Европарламента по иностранным делам.