* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:15 — REGNUM Для США и других стран Запада 31 августа является «красной линией» для окончательного вывода своих войск из Афганистана. Об этом 23 августа заявил официальный представитель катарского политического офиса радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин в интервью британскому телеканалу Sky News.

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

«Это красная линия. Президент (США Джо) Байден объявил, что к 31 августа они выведут все вооруженные силы. Если они продлевают свое пребывание, это значит, что они продлевают срок оккупации, но в этом нет необходимости», — сказал он.

При этом Шахин уточнил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не намерены предоставлять США или Великобритании дополнительное время для проведения эвакуации своих граждан из Афганистана.

«В противном случае будут последствия. Это приведет к недоверию между нами. Если они намерены продолжить оккупацию, то это вызовет соответствующую реакцию», — подчеркнул официальный представитель радикального движения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лично попросит президента США Джо Байдена повременить с выводом войск из Афганистана, чтобы продлить срок эвакуации своих граждан и некоторых афганцев.