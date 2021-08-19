Брюссель, 19 августа 2021, 12:30 — REGNUM Европейский союз не должен позволить России и Китаю «взять контроль» над ситуацией в Афганистане, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
По его словам, Россия, Турция и КНР получили новые возможности «усилить своё влияние» в регионе, это же касается Ирана, Пакистана и Индии.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Соединенные Штаты и НАТО имеют четкое обязательство компенсировать вторжение и оккупацию Афганистана.
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