Брюссель, , 12:30 — REGNUM Европейский союз не должен позволить России и Китаю «взять контроль» над ситуацией в Афганистане, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«ЕС не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула», — сказал он на брифинге.

По его словам, Россия, Турция и КНР получили новые возможности «усилить своё влияние» в регионе, это же касается Ирана, Пакистана и Индии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Соединенные Штаты и НАТО имеют четкое обязательство компенсировать вторжение и оккупацию Афганистана.

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