Кабул, , 10:21 — REGNUM В районе международного аэропорта Кабула с момента захвата столицы Афганистана радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли в общей сложности 12 человек. Об этом 19 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и представителей НАТО.

Кабул

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По информации источника, представители названного движения призвали жителей страны покинуть аэропорт и вернуться домой и добавили, что их боевики не являются угрозой для жизней людей, находящихся в воздушной гавани Кабула.

«Мы не хотим никому навредить в аэропорту», — приводит агентство слова представителя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что из столицы Афганистана усилиями австралийских специалистов были эвакуированы 76 человек.