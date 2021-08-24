* Талибана — запрещённая в России организация

24 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Ксаверий де Местр, , 21:45 — REGNUM Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс тайно встретился с лидером политического крыла радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдулом Гани Барадаром. Встреча прошла в Кабуле в понедельник, 23 августа, подтвердил для Fox News высокопоставленный американский чиновник. Это рандеву стало самой важной личной встречей между администрацией президента США Джо Байдена и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с тех пор, как группировка взяла под контроль столицу Афганистана в начале этого месяца.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

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Встреча прошла на фоне того, как США столкнулись с трудностями в следовании установленному графику и выводе войск из Афганистана к 31 августа. Из-за поднявшейся в аэропорту Кабула паники Байден отправил с страну дополнительные отряды солдат, которые пытаются сдерживать хаос среди беженцев. Союзники США — Франция, Великобритания и Германия — заявили о необходимости продлить дедлайн 31 августа, однако 24 августа боевики сообщили, что не намерены продлевать крайний срок эвакуации войск США, и предупредили о «последствиях».

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Они будут платить «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), если еще не начали», — пишет Abtony.

В Афганистане U.S. National Archives

«Провести ВСТРЕЧУ — это одно, а получить РЕЗУЛЬТАТЫ — совсем другое дело… Так каковы же результаты??!», — восклицает obummer5.

«Я думал, что США не ведут переговоров с террористами? … наверное, теперь ведут… наверное, платят талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за возможность вывести людей… Какой слабой страной стали США. Жаль говорить!» — сожалеет johncajun.

«Почему же ваши машины теперь не обклеены наклейками с Байденом? Большинство прикрывают их или снимают, как это было с Обамой… Можем ли мы сделать это с Байденом? Просто прикрыть его или убрать?» — спрашивает mjua484.

«Значит, ЦРУ встретилось с ЦРУ?», — шутит barrybininhalin940.

«Президент США снова капитулирует перед мусульманскими террористами и вооружает их. Где мы видели такое раньше? Демократы в Ливии, Сирии, Бенгази, мексиканских картелях…», — вспоминает renge99o9082.

«То, что мы, народ, видим, является результатом того, что у власти находится КОМПРОМИССНЫЙ лидер. Зачем нам оставлять оружие на миллиарды $$$$$ на военной базе, которую мы никогда раньше не оставляли? Когда будет возвращен долг Байдена тем странам, у которых он и его семья, а также другие близкие к ним люди брали деньги? Сколько еще мы будем страдать из-за того, что люди слушали фальшивые новости и социальные сети, продвигающие одного человека на пост президента и блокирующие другого. Люди, помните, что, голосуя за президента нашей страны, голосуйте за сильного лидера, а не за того, кто не задевает ваши чувства. Время покажет, и, надеюсь, мы останемся той же страной с теми же свободами, что и сейчас!» — пишет freedomrises.

«Если бы Трамп сделал что-то близкое к этому или к тому, что продолжает происходить, его бы демонизировали. А теперь боевики указывают нам, что делать? Ситуация становится всё хуже с каждым разом, когда я читаю свежие новости. Как так можно, Байден! Дело не в партийной линии. Дело в человечности», — выделяет HMcD612.

Эвакуация мирных жителей Афганистана (сс) U.S. Air Force. Senior Airman Taylor Crul

«Речь всё еще идет о террористах, объявивших войну США? Почему Байден ведет себя как хромоножка?» — не понимает paperpusher75.

«Кто управляет Вашингтоном?» — восклицает dc1123.

«По всей видимости, ЦРУ», — отвечает mwpncookeville.

«Сегодня печальный день для всех американцев. Я не только опечален и смущен, но и зол, очень зол. Будучи ветераном боевых действий, я не люблю, когда надо мной издевается террористическая организация. Я скорее умру, чем позволю погибнуть одному американцу. У Джо Байдена и его неквалифицированного вице-президента руки будут в крови. Я провел это утро в госпитале для ветеранов в северной части штата Огайо, и среди наших героев растет гнев, а ветераны чувствуют, что их оставили. Сейчас мы как страна находимся в меньшей безопасности. США потеряли авторитет, лицо и уважение. Я твердо убежден, что это преступление, подлежащие импичменту. В чем разница между Холокостом во время Второй мировой войны и тем, что сейчас мы оставляем американцев и союзников позади?» — злится Acdcduke.

Как сообщало ИА REGNUM, американские военные помогли обеспечить эвакуацию 58 тыс. человек с 14 августа. За последние 24 часа было эвакуировано около 21 600 человек. Но администрация Белого дома не знает, сколько именно американцев ждут эвакуации из Афганистана.