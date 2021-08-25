Вашингтон, 25 августа 2021, 08:23 — REGNUM Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе переговоров обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом сообщается на сайте Госдепа.
Стороны также обсудили общую ситуацию в Афганистане и будущие действия.
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Как сообщало ИА REGNUM, лидеры радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее захватившего власть в Афганистане, собираются создать совет для управления страной, состоящий из 12 человек, включая часть членов бывшего афганского правительства.
В понедельник, 23 августа, Белый дом объявил, что за несколько часов США и их союзники эвакуировали из аэропорта Кабула по меньше мере еще 10,9 тыс. человек.