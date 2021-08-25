Вашингтон, , 08:23 — REGNUM Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе переговоров обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Энтони Блинкен с Джо Байденом Facebook.com Antony-John-Blinken

«Блинкен и Маас обменялись взглядами о нашей тесной координации в Афганистане, в том числе по транзиту тысяч человек из Афганистана через базу ВВС Рамштайн и через другие объекты в Германии», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили общую ситуацию в Афганистане и будущие действия.

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Как сообщало ИА REGNUM, лидеры радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее захватившего власть в Афганистане, собираются создать совет для управления страной, состоящий из 12 человек, включая часть членов бывшего афганского правительства.

В понедельник, 23 августа, Белый дом объявил, что за несколько часов США и их союзники эвакуировали из аэропорта Кабула по меньше мере еще 10,9 тыс. человек.