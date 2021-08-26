Тегеран, , 07:33 — REGNUM 25 августа посол Исламской Республики Иран в Пакистане подчеркнул важность визита министра иностранных дел Пакистана в Тегеран и его влияние на укрепление совместного регионального сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Сейед Мохаммад Али Хоссейни в эксклюзивном интервью агентству IRNA в Исламабаде заявил, что визит министра иностранных дел Шаха Махмуда Куреши считается очень важным событием в текущих условиях, поскольку Иран и Пакистан, как два основных соседа Афганистана, столкнулись с последствиями 20-летней оккупации страны Соединенными Штатами и их западными союзниками.

Он также отметил, что министр иностранных дел Пакистана посещает Тегеран во второй раз менее чем за шесть месяцев. Куреши станет первым высокопоставленным дипломатическим должностным лицом правительства, посетившим иранскую столицу при 13-м правительстве Ирана.

Хоссейни подчеркнул, что Иран и Пакистан в последние годы хорошо координировали свои действия по Афганистану и всегда проводили тесные консультации друг с другом. Посол заявил, что Тегеран и Исламабад, как два ключевых соседа Афганистана, понимают страдания афганского народа.