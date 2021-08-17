Киев, , 17:18 — REGNUM В Кабуле забыли 12 украинских военных на бывшей американской базе, заявили родственники украинцев, передаёт телеканал «24».

Афганистан Личный архив Алексея Юсупова

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Так, от родственников этих военных стало известно, что американцы, покинув базу, оставили контрактников с Украины, Румынии, Болгарии и Грузии. Всего осталось порядка 40 человек.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) общались с оставшимися, забрали с базы оружие, но вреда военным не причинили. Те боятся покидать базу, ссылаясь на «анархию» в Кабуле.

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