* талибами — запрещённая в России организация

Анкара, , 22:27 — REGNUM Ради афганского народа и мира в Афганистане Турция готова пойти на сотрудничество с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 18 августа турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Другим мотивом Анкары по сотрудничеству с новыми фактическими властями в Кабуле является забота о турецких гражданах, находящихся в Афганистане. И, наконец, власти Турции пекутся о национальных интересах страны, потому и не хотят конфронтации с Кабулом.

Эрдоган отметил, что речь идёт о широком спектре возможного сотрудничества.

Напомним, ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что ВВС республики за последние двое суток совершили 62 рейса, вывозя людей из Кабула.

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