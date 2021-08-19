Веллингтон, , 09:39 — REGNUM Спустя десять лет после того, как ее муж был убит в Афганистане, а талибы (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под контроль столицу страны Кабул, вдова Тина Грант обратилась ко всем новозеландским военнослужащим, которые служили бок о бок с ее супругом, с призывом не считать действия вооруженных сил своей стран напрасными. Об этом 19 августа сообщил телеканал Nine News.

Афганистан

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«Ваши усилия не были напрасны», — отметила женщина в ролике, размещенном на своей странице в Facebook.

19 августа 2011 года ее супруг капрал Дуг Грант был застрелен во время операции по освобождению заложников в культурном центре Британского Совета в Кабуле.

Как призналась вдова, последние события в Афганистане ее глубоко потрясли, как и многих членов семей бывших сослуживцев ее погибшего мужа, с которыми она поддерживается связь.