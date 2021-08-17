Москва, 17 августа 2021, 08:33 — REGNUM Ситуация в Афганистане является закономерным итогом на фоне вывода из страны войск США и Североатлантического альянса, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
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«Закономерный итог. Югославия, Ливия, теперь Афганистан. Разве могли быть другими ожидания?» — задался вопросом дипломат.

По его словам, ранее Москва предлагала НАТО создать алгоритм взаимодействия по Афганистану в случае эвакуации в чрезвычайных ситуациях, однако альянс не заинтересовался этим предложением.

«Результат этого высокомерия — беспардонные обращения к странам ОДКБ открыть границы для тех, кто с НАТО сотрудничал», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон заявил, что сотрудники американского посольства пока ещё продолжают оставаться в Кабуле, взятом под контроль радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Накануне, 16 августа, военные самолёты, которые должны эвакуировать дипломатов и гражданских из Афганистана, начали вылетать из аэропорта Кабула.