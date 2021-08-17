Стокгольм, , 11:46 — REGNUM Похоже, что вечернее обращение президента Джозефа Байдена по поводу складывающейся ситуации в Афганистане оставило больше вопросов, чем ответов. По крайней мере, такое впечатление сложилось у собкора шведского телеканала SVT в Вашингтоне Томаса Торена, который поделился своими впечатлениями в эфире SVT 17 августа.

Афганистан Личный архив Алексея Юсупова

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«Он обвинил в сложившейся ситуации предыдущее афганское правительство. Он допустил просчет, согласно которому он ожидал, что афганское правительство будет держать позиции и бороться с талибами (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) во время эвакуации, а сам он не несет никакой ответственности за ситуацию», — завил журналист.

Торен отметил, что после своей речи Байден получил изрядную долю критики в свой адрес:

«Это был такой способ свалить вину … Однако критику это никак не смягчило. Вопросы о том, как это могло произойти, по-прежнему остаются в центре внимания внутри США».

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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