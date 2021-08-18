Абу-Даби, , 19:35 — REGNUM О госпитализации в Абу-Даби экс-президента Афганистана Ашрафа Гани сообщает 18 августа Young Journalists Club.

Больница Petroart.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

Информация поступила от экс-советника МИД Афганистана Фахриддина Гаризаде. По его данным, Гани в столице ОАЭ стало плохо несколько часов тому назад, и его положили в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гани, бежавший из Афганистана 15 августа, прибыл в ОАЭ, которые приняли отрёкшегося от власти под давлением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) афганского президента «по гуманитарным соображениям».

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-президента Афганистана Гани приняли в ОАЭ