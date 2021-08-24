Тимур Кондратьев, 24 августа 2021, 21:46 — REGNUM Информация о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс провёл тайную встречу с главой политического офиса движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллой Абдулом Гани Барадаром в Кабуле, стала поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 24 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Афганистан
Афганистан
Иван Шилов © ИА REGNUM

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»А как понять: это уже другое или ещё нет? Пояснительную команду со светлыми лицами можно?» — издевается Айс М.

Многие пользователи пришли к выводу, что американцы вернулись в Афганистан, чтобы вернуть контроль над ситуацией и направить разрушительную силу радикалов в сторону России.

«Штаты почему в Афганистан вернулись? Потому что в спешке забыли оставить инструкции по использованию подаренной талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) техники. Теперь всё хорошо!» — шутит Олег Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что, в отличие от таких стран, как Украина, Афганистан вынуждает американских сотрудников ЦРУ самим прилетать в страну и налаживать контакты.

«А почему к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ездят представители других стран? Потому что они не продажные! Это вам не Украина или Грузия, которых нагнули Соединённые Штаты», — отмечает Бауржан А.

Директор ЦРУ Уильям Бернс
Директор ЦРУ Уильям Бернс
CIA, Central Intelligence Agency

Часть людей считает, что данная встреча ни для кого не оказалась новостью, потому что весь мир в курсе, кто и каким образом создавал на территории Афганистана террористические организации.

«Тайно? Да все знают, что спонсорами террористов являются США! Кого они хотят обмануть? Поехал руководитель отдавать команды», — считает Сергей М.

Ряд пользователей указывает на то, что американцы пытаются вновь взять ситуацию в Афганистане под свой контроль и не дать возобладать на этой территории хоть какому-нибудь подобию мирной жизни.

«Американцы, на мой взгляд, предупредили талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что указания из вашингтонского обкома надо неукоснительно соблюдать. Ведь ясно же, кто у этих террористов хозяин. Всё это инсценированное внезапное бегство — блеф! Всё там уже определено, роли расписаны», — написал Коля Н.

Нашлись и те, кто уверены, что афганские радикалы больше не являются полноценными марионетками США и могут направить своё оружие в некогда своего хозяина.

«Ну что, теперь скажут, мол, наши «неполживые и рукопожатные»? Как они истерили из-за встречи нашего МИД с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)! Какие слова находили! А американцев они сейчас вообще на все их звёздочки на флаге порвут, в своём-то благородном возмущении!» — поделился своим мнением Юрий К.

Напомним, 24 августа газета The Washington Post опубликовала материал со ссылкой на неназванных американских чиновников, согласно которому директор ЦРУ Уильям Бернс провёл тайную встречу с главой политического офиса движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллой Абдулом Гани Барадаром в Кабуле.