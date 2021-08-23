Москва, , 19:12 — REGNUM Данных о том, что из Таджикистана в афганскую провинцию Панджшер поставлялось оружие, у ОДКБ нет, передаёт 23 августа Sputnik.

Станислав Зась Gov.by

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По словам генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, у него нет информации об открывшемся воздушном коридоре между Панджшером и Таджикистаном, по которому доставляется оружие для борьбы с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, ранее Зась на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ сказал, что силовики Таджикистана «уверенно контролируют обстановку на границе» с Афганистаном.

Что касается обстановки в районе Панджшерского ущелья, остающегося последним оплотом сил противодействия талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Зась заявил, что очаги сопротивления «могут привести к разворачиванию долговременной гражданской войны с труднопредсказуемыми последствиями».

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