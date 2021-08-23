Вашингтон, , 21:49 — REGNUM Пентагон не располагает данными о том, какое количество американского вооружения и техники, предоставленного армии Афганистана, оказалось в распоряжении движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом заявил на брифинге 23 августа пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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«У меня нет точного списка всей техники, которая была в распоряжении афганцев и которая теперь может оказаться под угрозой», — сказал он.

При этом Кирби отметил, что в Вашингтоне не хотели бы, чтобы какое-либо вооружение «попадало в руки тех, кто может использовать его для нанесения ущерба интересам Соединённых Штатов или их партнёров и союзников».

«Мы заинтересованы в том, чтобы этого не произошло. Однако на сегодняшний день у меня нет для вас никаких политических решений о том, как мы будем или можем устранить эту проблему», — сказал пресс-секретарь.

Напомним, ранее Джон Кирби сообщил в ходе брифинга, что США планируют полностью завершить все мероприятия по выводу своих войск из Афганистана к 31 августа.

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