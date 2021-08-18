Москва, , 10:53 — REGNUM Реакция демократического мира на гуманитарный кризис в Афганистане шокирует, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По её словам, она с ужасом наблюдает те заявления, которые в настоящее время «раздаются по этому поводу».

«Например, премьер-министр Эстонии заявила, что гуманитарный кризис в Афганистане шокирует весь демократический мир, — запевка хорошая, действительно так, — и Эстония готова внести свой вклад в его разрешение, приняв 10 беженцев из Афганистана», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Эстония готова принять до 10 эвакуированных из Афганистана человек из числа тех, кто сотрудничал с НАТО и непосредственно членов их семей.

После вывода американских войск из Афганистана боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в кратчайшие сроки захватили страну, а 15 августа установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

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