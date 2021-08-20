Санкт-Петербург, , 11:44 — REGNUM На данный момент Афганистан для стран Центральной Азии представляет из себя такую же опасность в сфере экстремизма и терроризма, как это было до захвата власти в нем талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Такое мнению 19 августа высказал востоковед Александр Князев, передает ИА «Красная Весна».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Непосредственно с линии границ Афганистана со странами Центральной Азии свыше тех угроз, которые были раньше, ничего не произойдет. Все угрозы, связанные с экстремизмом и терроризмом, проникают не через границу», — сказал он.

Также эксперт уточнил, что конфликт собственно в Афганистане, как он считает, может произойти из-за террористических группировок неафганского происхождения и группировок, которые состоят из выходцев из стран Центральной Азии, Китая и России.

Теперь, по мнению Князева, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может начать выдавливание последних из своих рядов и в этом случае они могут пойти в страны своего происхождения.

При этом эксперт подчеркнул, что из-за этого у спецслужб, и особенно у спецслужб стран Туркестана, началась напряженная пора, так как им придется активизировать свою работу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министерство иностранных дел Индонезии помогло эвакуировать 26 своих граждан из Афганистана.