* запрещённая в России организация

Кабул, , 08:49 — REGNUM Хорошие отношения сложились у радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое захватило власти в Афганистане, с Россией и КНР. Об этом представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Наим заявил в интервью телеканалу Al-Mayadeen.

Афганистан Личный архив Алексея Юсупова

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«Китай является нашим соседом, у нас с ним хорошие отношения. Это же относится и к России», — сказал Наим.

Он добавил, что у движения давно сложились отношения с Ираном, Китаем, Пакистаном и Узбекистаном. Власти этих стран не беспокоятся из-за того, что Афганистан теперь контролируют радикалы.

Представители движения, по словам Наима, хотят развивать отношения со всеми государствами, граничащими с Афганистаном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ООН предупредили о том, что миллионам людей в Афганистане угрожает голод из-за кризиса, связанного с переходом власти.

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