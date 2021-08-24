Киев, , 13:56 — REGNUM Самолет Украины, который якобы ранее был угнан из аэропорта Кабула, на самом деле был зафрахтован для перелета в Иран богатыми афганцами, которые желали поскорее покинуть страну. Об этом 24 августа сообщает украинское издание Strana.ua со ссылкой на источники в авиационных кругах.

Золото (сс) kaisender

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По данным издания, шииты-хазарейцы, которые являются одним из национальных меньшинств Афганистана и находятся в оппозиции к захватившим власть в стране талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заплатили золотом и валютой за то, чтобы украинский борт доставил их на территорию Иран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел страны Евгений Енин рассказал, что украинский самолет, на минувшей неделе прибывший в аэропорт Кабула и предназначенный для эвакуации граждан Украины из Афганистана, был похищен неизвестными и угнан в Иран.