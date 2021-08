20 августа 2021 | Время чтения 5 мин

Алексей Соколов, , 21:13 — REGNUM По мере того как США и другие страны пытаются как можно быстрее эвакуировать союзников из Афганистана, местные журналисты, работающие в иностранных информационных организациях, сталкиваются с жестоким отношением со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Некоторые афганские журналисты уже были убиты боевиками, сообщает The New York Times.

Афганские боевики Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия

Несмотря на заверения боевиков о помиловании, в СМИ появляется все больше подтверждений тому, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ищут афганских репортеров и в некоторых случаях нападают на них или членов их семей.

Немецкая компания Deutsche Welle сообщила в четверг, 19 августа, что бойцы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), искавшие одного из афганских репортеров, убили члена его семьи и тяжело ранили другого. Боевики также ходили от дома к дому на западе Афганистана в поисках двух других репортеров, работающих в агентстве.

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) явно ведут организованные поиски журналистов в Кабуле и провинциях. Время уходит», — сказал директор Deutsche Welle Петер Лимбург.

Напомним, что за последние дни издатели газет The New York Times, The Wall Street Journal и The Washington Post объединили усилия по эвакуации своих сотрудников и их семей. Службы безопасности и редакторы обменивались информацией во время утренних звонков. Издатели также обратились к администрации президента США Джо Байдена с просьбой оказать содействие в эвакуации их афганских коллег. Проблема также обсуждалась с официальными лицами в Белом доме, Пентагоне и Госдепартаменте.

На этой неделе 128 сотрудникам The Times удалось покинуть Афганистан благодаря правительству Катара, которое согласилось помочь доставить их в безопасное место.

Издание отмечает, что в четверг, 19 августа, бойцы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избили двух афганских журналистов во время акции протеста в восточном городе Джелалабад.

Комитет по защите журналистов, базирующийся в Нью-Йорке, 9 августа сообщил о смертельном выстреле в руководителя радиостанции в Кабуле и о похищение репортера в провинции Гильменд. Афганские группы по защите свободы прессы возложили ответственность за оба инцидента на «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На этом фоне генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выполнить свои обещания и «обеспечить женщинам-журналистам возможность продолжать свою важнейшую работу».

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«Лично мне нужно освежить память об истории Афганистана, прежде чем уверенно комментировать произошедшее в последние дни», — пишет @OliviaBradstoc1.

«Не нужно изучать историю, чтобы понять, что такое насилие и страх», — отвечает @tenpintsplease.

«Не забывайте, что десятки тысяч афганских исламистов скоро прибудут в США. Скоро вы увидите, что это значит», — отмечает saintpreferred.

«Подожди. Что!!! По словам Байдена, «в Афганистане никого не убивают», — припоминает AZ85044.

«Подождите… «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не сдержал своего слова? Правда? Я в шоке, говорю вам, в шоке», — комментирует reaganghost277.

«Байден и его администрация — это эпический провал. Абсолютное крушение», — уверен scamologist003.

«США ничего не сделали для Афганистана. Они сделали их зависимыми вместо того, чтобы быть самостоятельными», — указывает @PatitapabanDa16.

Американские солдаты. Афганистан U.S. Army

«Но Байден только на днях сказал нам, что никого не убивают…» — вспоминает EveryRoseHasItsThorns.

«Вы помните, что сделали талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) , когда посчитали некоторых из своих людей предателями, потому что они носили мобильные телефоны?» — спрашивает saintpreferred.

«Мистер Байден не подходит для управления этой страной. Нужны ли нам еще какие-либо доказательства?» — восклицает DT1944.

«Помните, когда мы были энергетически независимы, граница была под контролем, низкие цены на газ, отсутствие инфляции, низкая безработица, боевые действия на Ближнем Востоке были под контролем, но все это было несколько месяцев назад, до того, как Байден занял свой пост», — отмечает harrybaals840.

«При Трампе на Ближнем Востоке действительно начал устанавливаться мир. Люди говорили о Нобелевской премии мира для нашего законного президента за достижение того, что многие считали невозможным. Похоже, что как только Байден получил должность, ракеты тут же начали летать снова. Теперь целая нация в одночасье превратилась в террористов… Что дальше?» — негодует WinterOfDiscontent.

«Администрации Байдена не нравится энергетическая независимость ископаемого топлива, поэтому они ограничивают поставки и вызывают рост цен, а затем умоляют ОПЕК увеличить поставки. Подумаешь. Кроме того, они продвигают все электрическое, но цены на электроэнергию, похоже, никогда не снижаются, а только растут», — подчеркивает pddarpy.

«Похоже, что некоторые новостные сайты, например Yahoo, игнорируют насилие. Другие, как CNN, продолжают выкладывать информацию по мере ее обнаружения. Будет интересно посмотреть, как новостные издания, которые пытались скрыть ужас, чтобы поддержать своего несостоявшегося лидера, будут объясняться, когда в социальных сетях начнут появляться материалы о публичных казнях», — предсказывает ExpatMiyazaki.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Германии во время эвакуации находившихся в Афганистане помощников бундесвера и немецких министерств сначала «спасли» алкоголь, а не людей.

Отмечается, что в начале июня, когда перед правительством ФРГ встал вопрос, каким именно образом осуществить эвакуацию, стало известно, что из Афганистана необходимо вывезти огромное количество алкоголя, которое осталось на базе в Мазари-Шарифе.

Чтобы «спасти» 22,5 тыс. литров алкоголя, ФРГ включила их в план по отводу войск из страны, для чего были забронированы дополнительные транспортные мощности.