Москва, , 12:45 — REGNUM Заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что ЕС не должен позволить России и Китаю распространить свое влияние на Афганистан, вызывает удивление. Об этом 19 августа заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Это ещё одна демонстрация «реализма» в оценках происходящего. Больше всего удивляет то, что, несмотря на произошедшее, наши западные партнеры продолжают рассматривать своих соседей в качестве объектов собственной политики», — сказал Грушко «Интерфаксу», добавив: «Пусть попробуют не дать».

Он предположил, что Брюссель исходит из того, что после бегства США и союзников из Афганистана «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет беспрекословно исполнять все указания из Брюсселя.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Боррель заявил, что Европейский союз не должен позволить России и Китаю «взять контроль» над ситуацией в Афганистане. По его словам, Россия, Турция и КНР получили новые возможности «усилить своё влияние» в регионе, это же касается Ирана, Пакистана и Индии.

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