Москва, 19 августа 2021, 12:45 — REGNUM Заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что ЕС не должен позволить России и Китаю распространить свое влияние на Афганистан, вызывает удивление. Об этом 19 августа заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Он предположил, что Брюссель исходит из того, что после бегства США и союзников из Афганистана «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет беспрекословно исполнять все указания из Брюсселя.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Боррель заявил, что Европейский союз не должен позволить России и Китаю «взять контроль» над ситуацией в Афганистане. По его словам, Россия, Турция и КНР получили новые возможности «усилить своё влияние» в регионе, это же касается Ирана, Пакистана и Индии.
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