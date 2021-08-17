Ташкент, , 14:29 — REGNUM «Поддерживаем заявления внутриафганских сил о готовности к формированию инклюзивного правительства», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Узбекистана.

МИД выразил надежду на достижение всеобъемлющего мира в рамках межафганских переговоров в Дохе, а также, что транзит власти в стране будет осуществлен мирным путем на основе всеобщего консенсуса с учетом общепринятых норм международного права.

«Уверены, что развитие ситуации в этом направлении приведет к достижению национального согласия и создаст условия для становления сильного и дееспособного государства», говорится в документе.

Отмечается, что узбекская сторона твердо заявляет о своей приверженности поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном и принципам невмешательства во внутренние дела соседней страны.

МИД сообщает, что в настоящее время дипломатические миссии Узбекистана в Кабуле и Мазари-Шарифе работают в штатном режиме.

«Узбекская сторона поддерживает тесные контакты с представителями Движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по вопросам обеспечения охраны границ и сохранения спокойствия в приграничной зоне. Мы также твердо заявляем, что любые попытки нарушения государственной границы будут жестко пресекаться в соответствии с законодательством Узбекистана», говорится в заявлении.