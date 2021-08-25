Сеул, , 08:24 — REGNUM Находящиеся в Южной Корее граждане Афганистана смогут оставаться в стране до нормализации ситуации на родине, где власть захватило радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом со ссылкой на заявление министра юстиции Пак Бом Ге 25 августа сообщает телеканал KBS.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

министр юстиции Южной Кореи Пак Бом Ге «Министерство юстиции изучает возможность предоставления афганцам, проживающим в Южной Корее, особого вида на жительство, как это было в прошлом году с гражданами Мьянмы».

По словам министра, подобный документ в марте 2020 года уже получили около 25 тысяч граждан Мьянмы. Выдаваемый вне зависимости от статуса пребывания в стране, он позволяет его обладателю оставаться в Южной Корее неограниченное время, до улучшения ситуации на родине.

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Также южнокорейские власти рассматривают варианты помощи сотрудникам южнокорейских компаний, работавшим в Афганистане. В том числе — вывоз их в Южную Корею.

Как сообщало ИА REGNUM, Южная Корея направила в Афганистан и соседние страны три военно-транспортных самолёта для эвакуации афганцев, которые работали с правительством Южной Кореи.

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