Вашингтон, , 18:35 — REGNUM Самолеты F-18 из авианосной ударной группы «Рональд Рейган» «совершали полеты для наблюдения» над Кабулом «для обеспечения безопасности» в течение последних 24 часов. Об этом 19 августа сообщил американский генерал Хэнк Тэйлор во время брифинга.

Выход. Армия США. Афганистан Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Мы сохраняем бдительность и постоянно проводим оценку ситуации для защиты безопасности американцев. Мы будем использовать все имеющиеся в нашем арсенале средства для достижения этой цели. Я хочу подчеркнуть, что мы абсолютно сосредоточены на этой миссии государственной важности. Мы стремимся к безопасной эвакуации как можно большего числа людей», — сказал Тейлор.

Полеты обеспечивают воздушную поддержку, добавил генерал.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отметил, что полеты совершались на большой высоте.

«Как сообщил генерал, они осуществляют наблюдение. И в данном случае генерал проинструктировал о полетах F-18, но есть полеты F-18, но есть и другие самолеты, которые генерал Маккензи… имеет в своем распоряжении для обеспечения такого рода наблюдения. Так что это не низкие пролеты», — заявил Кирби.

На вопрос, имеют ли самолеты право открывать огонь, если американские войска и союзники подвергнутся нападению, Кирби ответил: «Как всегда, мы имеем право защищать себя, своих людей и свои операции».

Напомним, что вчера, 18 августа, Тэйлор заявил, что США в последние 24 часа не наносили авиаударов по Афганистану, однако Пентагон сохраняет такую способность.